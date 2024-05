Vaccine til hunde og katte bliver lovkrav

Fra årsskiftet skal hunde, katte og fritter være vaccineret mod rabies inden de kommer til Danmark. Det skriver Ritzau.

Det er Fødevarestyrelsen, som i en pressemeddelelse fortæller, at hunde, katte og fritter, der kommer fra udlandet, skal være færdigvaccineret mod rabies, inden de kan komme ind i Danmark. Det nye krav er gældende fra 1. januar 2025.

Styrelsen har valgt at indføre kravet nu for fortsat at holde Danmark fri for rabies, lyder det.

Ifølge styrelsen indføres kravet nu, fordi man kan se - særligt efter krigen i Ukraine - at flere ukritisk henter hunde eller katte til Danmark fra lande, hvor rabies forekommer.

Rabies er en dødelig sygdom for både dyr og mennesker. Sygdommen kaldes også for hundegalskab.