Vaccinationskalender bliver udskudt med en uge

Det kommer til at tage en uge længere end hidtil forventet at få færdigvaccineret alle danskere over 16 år, der ønsker at blive vaccineret mod coronavirus. Slutdatoen forventes nu at være 29. august.

Det fortæller direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm mandag på et pressemøde i Eigtveds Pakhus i København.

Således er forventningen nu, at alle danskere er færdigvaccineret med udgangen af august.

Flere aldersgrupper kommer til at modtage deres første stik en eller to uger senere end forventet, fremgår det på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Borgere i aldersgruppen 16-29 år og 35-49 år får deres første stik en uge senere end hidtil antaget ifølge vaccinationskalenderen, mens de 30-34-åriges første stik bliver forsinket i to uger.