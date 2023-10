Våd og blæsende start på efterårsferien

Efterårsferien skydes i gang med en vejrmæssigt ustadig weekend, der byder på både regn, sol og masser af blæst.

Det siger Mette Zhang, som fredag morgen er Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI) vagthavende meteorolog.

- Det bliver en luftig start på efterårsferien, må man sige, siger Mette Zhang.

Grå, våd og blæsende motionsdag

Fredag drager tusindvis af danske skolebørn udenfor for at deltage i den årlige Skolernes Motionsdag.

- Her i dag, fredag, hvor skolerne har motionsdag, så bliver det sådan helt traditionelt en noget grå, våd og blæsende omgang. Lige her i morgentimerne er det måske ikke så vådt, men gråt er det i hvert fald - og i dagens løb trækker der altså et regnvejr op over landet fra sydvest.

- Og vinden vil også tiltage, så det kommer til at blæse ret kraftigt sidst på eftermiddagen, siger Mette Zhang.

Trods det noget triste vejr, bliver det relativt lunt i forhold til årstiden med temperaturer op mod 15 grader nogle steder.

- Men det kommer man jo ikke rigtigt til at kunne nyde på grund af det her triste efterårsvejr, siger Mette Zhang.

Blæsende lørdag

Lørdag og søndag byder på en "skønsom" blanding af drivende skyer og byger og sol, siger Mette Zhang.

- Det vil især lørdag være ret blæsende. Lokalt kan man komme helt op på noget, der ligner en stormende kuling med vindstød helt op mod orkanstyrke, siger hun.

Kølig søndag

Søndag har kronprinsparrets førstefødte, prins Christian, fødselsdag, og mens der ikke er lagt op til andet end mindre strejf af sol, kan de trygt regne med at se Dannebrog vaje i vinden over Amalienborg.

- Søndag byder på sol i varierende mængder. Der kan også komme enkelte byger - også over København og på fødselaren. Temperaturen holder sig til den kølige side. Vi sniger os måske op på 10-12 grader i dagens løb.

Den kraftige blæst, der er forudset til lørdag, ser ud til lige så langsomt at aftage i løbet af søndag, som dog starter blæsende.

- Så Dannebrog vil kunne vaje flot i vinden over Amalienborg, siger Mette Zhang.