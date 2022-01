V-ordfører: Frihed skal være til både ældre og kommuner

Ældreordføreren afholder sig dog fra at bryde ud i tumultagtige jubelscener. For hun frygter, at der i højere grad er tale om at sætte kommunerne fri til at mindske retten til frit valg for de ældre selv.

- Det skal ikke betyde, at man giver kommunerne mulighed for at nedlægge borgernes frie valg og fjerne retten til frit at vælge madlavning, pleje og rengøring.

- En ægte frikommune er en, der giver kommunen mulighed for at give borgerne endnu flere valg, end de har i dag, siger Jane Heitmann.