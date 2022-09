V og K afkræver Mette F. svar på lønspørgsmålet for offentligt ansatte

I et interview med Jyllands-Posten i sidste måned åbnede Mette Frederiksen for at gøre lønnen til et politisk spørgsmål.

Det var en markant melding, i og med at lønnen normalt er lukket land som følge af "den danske model", hvor arbejdsmarkedets parter som udgangspunkt selv står for at aftale løn.

"Dem, der har behov"

Pape mener, at det er for dårligt, at statsministeren ikke svarer.

- Det er rimeligt, hvis du siger, om det er sosu'erne eller sygeplejerskerne, der skal have mere i løn, siger K-formanden.

Statsministeren svarer, at det er dem, der har behov, som skal have mere i løn. Hun vil ikke svare på, præcis hvem der skal have mere løn, fordi det ifølge Frederiksen skal gøres "ordentligt og ansvarligt".