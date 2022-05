Usikre tider for velpolstrede konfirmander

- Står du med meget store beløb så tag mor og far med i banken. Så kan I sammen med bankrådgiveren lave en risikoprofil, og her er det vigtigt, at du er forberedt på, at du kan tabe penge. Det er få unge mennesker, der er i stand til at træffe den slags beslutninger, så her har de brug for hjælp, siger Torben Kristensen.

Er man helt ny på aktiemarkedet råder han til at benytte sig af indeksfonde. Her investerer du i mange forskellige aktier og obligationer via fonden. På den måde spreder du risikoen i forhold til at sætte alle pengene i én bestemt aktie.