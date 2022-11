Usædvanligt varmt vintervejr: Lange udsigter til nattefrost

Der er endnu ikke nogen i Østjylland, der er vågnet op til nattefrost den første uge i november, og det er der heller ikke udsigt til lige foreløbigt, fortæller vagtchef ved Danmarks Meteorologiske Institut, Frank Nielsen.



- Det er usædvanligt for årstiden, at temperaturerne er så høje. Det er ikke sådan, at det er varmerekord for november, men det specielle er, at middeltemperaturerne er så høje så mange dage i streg, siger Frank Nielsen.

I november måned er middeltemperaturen normalt 5,6 grader. Den første uge af november er middeltemperaturen dobbelt så høj: 10,6 grader.

- Det ser ikke ud til, at den høje temperatur falder den næste uges tid, så de sidste to uger i november skal virkelig være kolde, hvis vi skal nå at ramme middeltemperaturen på 5,6 grader, siger Frank Nielsen.