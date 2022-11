Unge mænd anholdt på stribe i nat

Østjyllands Politi havde travlt natten til søndag. Her blev en række bilister stoppet og testet for alkohol og narko. I seks tilfælde kunne politiets patruljer konstatere, at der var noget at komme efter.

Den første bilist blev sigtet klokken 23.10 lørdag aften, da en 19-årig mand blev standset i sin bil på Østergade i det centrale Aarhus. Han blev sigtet og anholdt for at køre med spiritus i blodet.

En time senere var den gal igen. Denne gang på Hobrovej i Randers, hvor en 35-årig mand blev sigtet og anholdt for narkokørsel.

Uden kørekort

Ti minutter efter blev en 26-årig mand standset og anholdt med narko i blodet på Sabrovej i Sabro. Han havde desuden mistet retten til at køre bil, så han blev også sigtet for at have kørt bil i frakendelsesperioden.

To timer senere havde politiets patruljer igen travlt. Denne gang i Brabrand, hvor en 18-årig mand blev anholdt og sigtet for at køre på knallert med spiritus i blodet.

Ti minutter senere blev en 20-årig bilist anholdt og sigtet for spirituskørsel på Strandvejen i Aarhus.