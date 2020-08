Unge i 20'erne udgør største gruppe smittede

Blandt de knap 2000 registrerede smittetilfælde siden midten af juli står folk i 20'erne for mere end en femtedel. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Det er en større andel sammenlignet med aldersfordelingen på samtlige smittede under hele coronaudbruddet - fra slutningen af februar og frem.

Børn og unge og folk i 30'erne udgør også en større andel af de smittede end tidligere.

Reimar W. Thomsen, der er overlæge og lektor på Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, er ikke overrasket over udviklingen.

- Det er forventeligt, at det er yngre mennesker, som i højere grad bliver smittet her i sommerperioden, hvor der er mange sociale begivenheder og fester.

- I første omgang har de smittede mindre grund til at være bekymrede, fordi det ikke er så farligt for dem.

- Problemet er bare, at puljen af smittede er blevet større, og at det øger risikoen for, at smitten bliver bragt videre til ældre og sårbare, som bliver hårdest ramt af sygdommen, siger Reimar W. Thomsen.

Omvendt udgør de ældre en mindre del af de seneste fire ugers smittede.

Ni ud af ti smittetilfælde de seneste uger er under 60 år, og der har for eksempel kun været 27 smittetilfælde med personer over 80 år, hvilket svarer til 1,4 procent af alle smittede.

- Det kan skyldes, at ældre og sårbare passer bedre på sig selv og holder sig væk fra de store arrangementer. Det er heller ikke typisk ældre, man ser fylde gaderne i de sene aftentimer, siger Reimar W. Thomsen.

De seneste ugers stigning i smittetilfældene har ikke for alvor vist sig på landets sygehuse, hvor antallet af indlæggelser stort set er på samme niveau som for fire uger siden.

Reimar W. Thomsen understreger dog, at der er en vis forsinkelse i smittetilfælde og indlæggelser.

Som tommelfingerregel går der typisk et par uger, fra man bliver smittet, til man bliver så syg, at man har brug for indlæggelse.

- Alderen har meget at sige, i forhold til om man har behov for at blive indlagt. Sandsynligheden for, at man skal indlægges, stiger markant fra 60-årsalderen - især hvis man samtidig har flere kroniske sygdomme, siger Reimar W. Thomsen.

- Så længe man er ung eller midaldrende, har man ikke så stor risiko for et alvorligt sygdomsforløb, siger han.

Ritzau