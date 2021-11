Undgå køer: Sådan brevstemmer du

Hvad skal jeg medbringe?

Du skal medbringe legitimation, eksempelvis i form af et sygesikringsbevis, et pas eller et kørekort. Du behøver ikke at have modtaget et valgkort, for at kunne brevstemme.

Hvor kan jeg brevstemme?

Du kan brevstemme på alle borgerservicecentre.

I nogle kommuner er det også muligt at afgive sin brevstemme på biblioteker. Se oversigt over brevstemmesteder nederst i artiklen.

Hvornår er deadline?



Du kan brevstemme fra tirsdag den 5. november til fredag den 12. november klokken 16.

Hvad gør jeg, hvis jeg er blevet syg og ikke kan møde op?

Det er muligt at stemme hjemmefra. Du skal her udfylde et ansøgningsskema, som du finder på din kommunes borgerserviceside. Du kan også ringe til din kommunes Borgerservice, for at udfylde ansøgningsskemaet.