Undgå kø på store hjemrejsedag

Især i østgående retning - fra Aarhus mod Sjælland - forventes der travlhed på 2. juledag, siger informationschef hos DSB Tony Bispeskov.

- Det er et mønster, der viser sig år efter år. Vi har set, at der var flest, der rejste modsatte vej op til jul, og det betyder, at der vil være størst travlhed i den modsatte retning i dagene efter.

Tony Bispeskov understreger dog, at der vil blive påsat flere vogne alt efter, hvor høj man hos DSB kan se, at efterspørgslen er i juledagene.

- I særdeleshed i julen, men også efter corona, er der flere, der bestiller pladsbilletter, og det gør det meget nemmere at få logistikken til at hænge sammen med efterspørgslen, siger han.

Der er ifølge Tony Bispeskov meget få, der ikke køber pladsbilletter i juledagene.

- Mange har regnet ud, at når man både skal frem og tilbage, og har en del mere bagage med end sædvanligt, vil man gerne have styr på det, så man ikke havner i en situation, hvor man bliver nødt til at stå op undervejs.

Han anbefaler, at man i juledagene især sørger for at bestille en pladsbillet og samtidig møder op i god tid inden afgang, da der kan være trængsel på perronerne.