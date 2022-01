Undervariant af omikron vinder frem i Danmark

For den ser ikke ud til at opføre sig anderledes ved eksempelvis at være mere smitsom eller resistent over for vacciner, og derfor giver den heller ikke anledning til bekymring.

- Vi kan endnu ikke se nogle væsentlige forskellige på dem, der er inficeret med BA2 i forhold til alder, vaccinestatus, gennembrudsinfektioner, sygdom eller den geografiske spredning. Så tilsyneladende er der endnu ikke noget, der siger, at den ene skulle opføre sig anderledes end den anden.

- Så vi mangler en forklaring, siger han.

De to undervarianter adskiller sig ved at have "betydelige forskelle" i det, der hedder spike-proteinet.

Udarbejder risikovurdering

I sig selv er det ikke underligt, at omikron muterer. Men når mutationen sker i spike-proteinet, kan advarselslamper blinke.

- Når vi ser, hvor forskellene er i spike, så er det der, hvor den binder sig med receptoren. Det er ofte der, hvor antistoffer også binder sig. Så vi leder efter i forsøg, om BA2 er mere resistent (mod vacciner, red.) end BA1. Men det er ikke noget, vi i øjeblikket kan se ude i samfundet, siger Anders Fomsgaard.

Coronavaccinerne i Danmark virker ved, at kroppens immunforsvar lærer at genkende spike-proteinet. Derfor kan en mutations ændring af spike-proteinet betyde, at varianten kan være mere smitsom eller modstandsdygtig over for vacciner.