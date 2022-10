Ulrik stiller op i Inger Støjbergs nye parti: - Studerende skal have lov til at tjene det, de vil

(RUBRIKFORSLAG:

"Ulrik stiller op i Inger Støjbergs nye parti: - Jeg stoler på hende"

"Bankchef og Danmarksdemokrat vil lade studerende tjene så meget, de vil")

Et par nypudsede, spidse sko, trasker gennem græsset, der er plettet af nedfaldende efterårsblade. Bag det nålestribede, midnatsblå jakkesæt er 43-årige Ulrik Knudsen.

- Jeg foreslår, at man må arbejde og tjene ubegrænset uden at blive modregnet i SU, siger han højt.

Drømmen om Danmarksdemokraterne

Som 12-årig sad Ulrik Knudsen, og hørte nysgerrigt efter, når de voksne talte politik. Nogle gange var det alvorlige emner, der blev drøftet af faren og naboen over en flaske øl.

Andre emner blev taget op, når det var onklen, der var på besøg. I det hele taget fyldte politik meget i hjemmet i barndomsbyen Vejle.

Det fik den unge Ulrik Knudsen til at søge mod Venstres bagland, hvor han kom tæt på politikerne og lærte om forberedelserne op til valg indefra.

- Jeg tænkte, at i stedet for at snakke om det, kunne det være, at man skulle prøve at involvere sig, siger han eftertænksomt.