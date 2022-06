Ukrainsk pas gælder ikke længere som billet

Skolebørn får udleveret buskort på lige fod med danske børn, så de kan rejse frit til og fra skole, mens flygtninge med opholdstilladelse skal købe en billet.

Midttrafik holdt sit bestyrelsesøde fredag, hvor det også blev besluttet at gå videre med beslutningen om at gøre det muligt at indføre forbud mod spilreklamer i Midttrafiks busser.