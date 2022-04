Ukrainere sikres gratis lægehjælp mens de søger om ophold

- Vi står i en særlig situation, hvor en lang række fordrevne fra Ukraine venter på at få midlertidig opholdstilladelse i Danmark, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

Udvider retten

- Der er behov for at sikre, at de får de nødvendige sundhedsmæssige ydelser for eksempel behandling for kroniske sygdomme og smertelindrende tilbud i perioden, indtil de opnår midlertidig opholdstilladelse.