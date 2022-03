Ukraine tur retur: Nanna tager med bus fyldt med nødhjælp

Seks busser med donationer til foreningen Bevar Ukraine kører i dag mod den polske by Medyka, som ligger på grænsen til Ukraine.

En af busserne har udgangspunkt i Aarhus, og TV2 ØSTJYLLANDs journalist Nanna Dam har fået lov at komme med på turen. 1514 kilometer, hvis man kører den direkte vej.

Nanna Dam vil løbende sende reportager hjem i dagbogsform fra turen, som ud over at sende nødhjælp til Ukraine har til formål at tage ukrainske flygtninge med retur til Danmark.

Dagbogen vil du kunne følge her på siden. Dette er første afsnit, som løbende vil blive opdateret i dag.