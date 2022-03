Seks busser med donationer til foreningen Bevar Ukraine kørte tirsdag mod den polske by Medyka, som ligger på grænsen til Ukraine.

En af busserne havde udgangspunkt i Aarhus, og TV2 ØSTJYLLANDs journalist Nanna Dam er med på turen. 1.514 kilometer, hvis man kører den direkte vej.

Nanna Dam sender løbende reportager hjem i dagbogsform fra turen, som ud over at sende nødhjælp til Ukraine har til formål at tage ukrainske flygtninge med retur til Danmark.

Dagbogen vil du kunne følge her på siden.