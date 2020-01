Massiv kø: To uheld på samme strækning

Sidste nyt: Trafikken forløber igen normalt.

To uheld på E45 skaber kø ved Østjyske Motorvej.

Det ene uheld på E45 Østjyske Motorvej, fra Horsens mod Aarhus mellem Aarhus S og motorvejskryds Aarhus Vest, er sket her til morgen omkring klokken 8.35.

- En kassevogn og en lastbil er kørt sammen, fortæller vagthavende i Vejdirektoratets Trafikcenter, Jimmy Nyrup til TV2 ØSTJYLLAND

Foto: Grafik: Vejdirektoratet

Tidligere på morgenen på E45 fra Horsens mod Randers mellem motorvejskryds Aarhus Vest og motorvejskryds Aarhus Nord skete der også et uheld.

Det skyldes et uheld i nødsporet kort før Motorvejskryds Aarhus N. Normal trafik forventes sidst på morgenen.

Der er opstået en kiggekø, hvor de sætter farten meget ned. I den forbindelse skulle det andet uheld være sket. Jimmy Nyrup, Vejdirektoratet.

Her opstod der kø, da folk i bilerne sænkede farten.

- Der er opstået en kiggekø, hvor de sætter farten meget ned. I den forbindelse skulle det andet uheld være sket, siger Jimmy Nyrup, som fortæller at lastbilen holder i nødsporet og kassevognen delvist i højre vejbane.

Det skaber yderligere kødannelse, og forlænget rejsetid på op til 30 minutter.

Normal trafik forventes sidst på morgenen.

- Vi forventer at have det ryddet inden for en halv time, og så er det meste af morgen-myldretrafikken ovre, siger Jimmy Nyrup.