Uheld på Østjyske Motorvej skaber kø

Søndag eftermiddag er der sket et uheld på Østjyske Motorvej. Det gør, at motorvejen i en periode har været helt spærret for trafik på en strækning i retning mod Aarhus.

Klokken 14.08 lyder meldingen fra Vejdirektoratet dog, at motorvejen er genåbnet, og at det nu kun er højre spor, som er spærret for trafik.

Det gælder mellem afkørsel 51 til Skanderborg N og motorvejskrydset ved Aarhus.

Vejdirektoratet advarer på Twitter om, at der vil opstå kø, og at rejsetiden vil blive forlænget. Derfor opfordres alle til at køre forsigtigt.