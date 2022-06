Udskældt kontanthjælpsloft omdannes - Sådan bliver det nye

EL og SF har kæmpet for at afskaffe kontanthjælpsloftet, som i stedet omdannes, uden at ydelser ændres særligt.



Tirsdag er det lykkedes regeringen at indgå en aftale, der betyder, at kontanthjælpsloftet omdannes til en indkomsttrappe, der lægger et loft over, hvor meget en borger kan få i offentlige ydelser.



Det siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) på et pressemøde, hvor der præsenteres en aftale, som har været længe ventet.

Indkomsttrappe

- Vi afskaffer kontanthjælpsloftet og indfører i stedet en indkomsttrappe. Det betyder, at der fortsat vil være en økonomisk gevinst ved at komme i arbejde, og at man heller ikke kan modtage ydelser i ubegrænset omfang.

- Det betyder, at vi hjælper børnene, og at mange flere børn kan deltage i kultur- og fritidstilbud på lige fod med deres jævnaldrende kammerater, som har forældre i arbejde, siger Hummelgaard.