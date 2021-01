Udsigt til vaccine-pas skaber glæde i pressede brancher

Og lignende overvejelser gør man sig hos Smukfest, fortæller festivalens talsmand:

- Kombineret med andre elementer, kan vaccinedelen gøre en kæmpe forskel for festival og koncertmarkedet generelt og selvfølgelig også for os her på Smukfest, siger Søren Eskildsen.

Talsmand: Der bør laves et corona-pas

Hvad kan I helt konkret bruge et vaccine-pas til?

- Vores fornemmeste opgave er at skabe et sikkert miljø med så lavt et smittetryk som muligt. Vi mener, der bør laves et corona-pas med eksempelvis oplysninger om, at man er vaccineret, eller at man har en test med sig fra det offentlige system, eller at man har dannet antistoffer.

- Kombineret med muligheden for at lave test på stedet kan det give et sikkert arrangement, så vi kan komme til at afholde en festival, siger Søren Eskildsen.

Nye Borgerlige: Vaccine-pas er unødvendigt og forfejlet