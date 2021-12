Udfordringer i juletrafikken: Op mod en times forsinkelse

Hvis du skal til julefrokost eller hjem fra juleaften på Sjælland med tog, så er strækningen over Storebælt også hårdt ramt.

Lørdag formiddag kørte ingen tog over Storebælt, men nu er de så småt begyndt at køre igen, oplyser DSB. Flere tog er dog forsinket op mod to timer.

DSB har sendt supplerende togbusser til både Nyborg og Korsør, som vil køre i pendulfart henover broen. De første togbusser er fremme i Nyborg kl. 12.15.