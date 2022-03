Tv-vært meldte sig som spidskandidat for nyt parti - men nu afviser de

Og erfaringerne fra programmet håber Jan Swyrtz med at kunne bruge på Christiansborg.

- Jeg kommer især til at beskæftige mig med socialpolitik. Jeg har i mange år hjulpet folk med dårlig økonomi, og jeg vil gerne gøre det nemmere for disse mennesker at komme på ret køl igen, siger han til Se og Hør.

- For eksempel ved at ændre inddrivelsesreglerne, så man ikke pålægges en stime af gebyrer, hvis man ønsker at afvikle sin gæld.