Tusindvis venter på operationer: Nu er der godt nyt

Anette Roed forstår godt, at de ventende patienter ikke mener, at det går hurtigt nok med at nedbringe ventetiden.

- Vi ser jo heldigvis en forbedring i ventetiderne. Personalet fortjener virkelig stor ros og anerkendelse for på trods af pladsmangel og pressede afdelinger alligevel at tage ekstra vagter for at afhjælpe ventetiden, siger hun.

En corona-epidemi, sygeplejerskestrejken i 2021 og udfordringer med at få nok ansatte. Det har blot været nogle af grundene til, at ventetiderne på udredninger og behandlinger har været alenlange i Region Midtjylland.

Afsøger alle muligheder

Hun fortæller, at der fremover vil være fokus på at rekruttere nye medarbejdere for at få ventetiden yderligere ned.

- Vi skal afsøge alle muligheder for at få flere arbejdstimer ind. Det kunne for eksempel være ved at bruge mennesker, som er gået på pension, men som kunne tænke sig at arbejde nogle timer, siger hun.

Desuden sender Region Midtjylland flere patienter til privathospitaler. I 2018 brugte regionen 110 millioner kroner på privathospitaler, i 2022 var det tal 295 millioner kroner. I 2023 forventes et tilsvarende forbrug på privathospitaler.

- Vi bliver ved med den her indsats, som vi har sat i gang. Det er kun et langt, sejt træk, der kan afbøde ventelisterne. Vi skal blive ved og samtidig have fokus på, at medarbejderne har det så godt, som vi overhovedet kan gøre det for dem, så de bliver ved med at arbejde så vedholdende på at nedbringe ventetiderne til gavn for patienterne.

Men det er vel ikke medarbejderne, der skal arbejde hårdere og hårdere for at nedbringe ventetiden?

- Nej, det har du helt ret i. Det er heller ikke det, jeg siger. Jeg siger, at med den indsats, der allerede bliver leveret, der skal vi værdsætte den, og så bruger vi privat kapacitet. Så alle muligheder bliver afsøgt.

Lange udsigter

Anette Roed er optimistisk i forhold til, at ventetiderne bliver bedre – men det kommer til at tage sin tid.

- Det er ikke noget, der bliver fikset over natten. Det kommer til at tage i hvert fald året ud og måske endda lidt længere, før vi er i bund med ventelisterne. I mellemtiden kan der jo nå at ske mange ting. Så med alle forbehold, så er det den lange, seje indsats, der batter, siger Anette Roed.

Der er dog også enkelte områder, hvor antallet af ventende patienter er steget.

Antallet af patienter, der venter på dagkirurgi, er steget fra 2.900 til 3000, mens antallet af patienter, der venter på røntgen og skanning er steget fra 5.900 til 6.700.