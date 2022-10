Trods klimamarch i flere byer: - Klimaet spiller ikke den samme rolle under dette valg

Mens vejret endnu engang sætter varmerekord, har tusindvis af danskere søndag været på gaden.

Den landsdækkende klimamarch samlede folket i Aarhus, Odder og Ebeltoft med det klare mål at få politikerne til at speede tempoet op i kampen om den grønne omstilling.

Med en megafon i hånden råber Kasper Glendorf Palsnov, der er arrangør af klimamarchen i Ebeltoft, kampråb i kor med flokken bag sig.

- Vi synes, der er brug for klimahandling, og vi synes, der er brug for det nu, og det vil vi også gerne vise i en lille by som Ebeltoft, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg håber, at politikerne forstår, at vi er klar, at borgerne i Danmark er klar til det her og klar til denne omstilling. Og det skal bare ske nu.

Mindre 'klimavalg' i år

Mens folketingsvalget i 2019 blev kaldet 'klimavalget' og valgdata viser, at klimaet under sidste valg var et af de vigtigste punkter for vælgerne, spiller klimaet ifølge valgforsker Rune Stubager ikke samme rolle i denne valgkamp.