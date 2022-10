Trods energikrise: SSI advarer mod at tage for kolde bade

Mange danskere forsøger i denne tid at minimere deres energiforbrug for at imødegå de tårnhøje priser.

Spørger man Statens Serum Institut (SSI), skal man dog passe på med at spare for meget på det varme vand.

Skruer man for langt ned for temperaturen, eller bruger man for lidt varmt vand, kan det nemlig give en øget risiko for vækst af legionella.

En alvorlig sygdom

Ifølge Søren Anker Uldum, der er er fagchef for bakterier, parasitter og svampe ved SSI, er der tale om en alvorlig sygdom.

- Legionella er en bakterie, der kan give lungebetændelse. Det er som regel en ret svær lungebetændelse, og vi har en forholdsvis høj dødelighed, siger han.

Han fortæller samtidig, at det specielt er ældre, eller personer, der på den ene eller anden måde er svækkede, som er i størst risiko for at få sygdommen.

Sygdommen forårsager op mod 300 indlæggelser om året.