Tre tilfælde af sjælden vaccinebivirkning udløser erstatning

Hendes sag er først og fremmest en arbejdsskadesag, fordi hun blev vaccineret som led i sit arbejde som pædagog på et bosted for udviklingshæmmede.

Derfor skal Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) afgøre, om skaden lever op til lovens krav om en arbejdsskade.

Derefter kan Patienterstatningen udmåle erstatningen. Når hun allerede har fået 4100 kroner i svie og smerte, skyldes det, at kun Patienterstatningen kan kompensere for netop det. Det påvirker altså ikke AES' vurdering.

Anerkender koblingen mellem vitt og AstraZeneca

Patienterstatningen har til opgave at vurdere, om der er årsagssammenhæng mellem bivirkninger, en patient måtte opleve, og det lægemiddel, som vedkommende benytter.

Med erstatningerne til de tre danske patienter anerkender de koblingen mellem vitt og AstraZeneca-vaccinen.

- Vitt-syndromet er specielt og giver et lavt antal blodplader og nogle særlige blodpropper. Der har vi lagt til grund, at vaccinerne er skyld i de tilfælde, siger Karen-Inger Bast, der er direktør for Patienterstatningen, til DR Nyheder.