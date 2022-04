Travl aften for politiet - og ballade efter bold

Så blev påsken - og påskefrokosterne - for alvor skudt i gang med Skærtorsdag. Det har man kunnet mærke i de østjyske politikredse.

Således meddeler Østjyllands Politi, at der var mange folk i byen i både Aarhus og Randers.

"Dette gav også arbejde til patruljerne, og vi havde da flere sager vedrørende overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, samt enkelte personer, der skulle sove den ud i vores detention", lyder det i et uddrag af døgnrapporten fra vagtchefen.

Ud over de enkelte episoder, opførte folk sig dog generelt ordentligt, lyder det videre.

Ballade efter nederlag

I Silkeborg var der også forholdsvis fredeligt, fortæller vagtchef Anders Bøje Hansen.

- Der er altid lidt uroligt, når folk har fri i påsken, men ikke noget der gav anledning til noget større, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Til gengæld var der ankommet syv busser med københavnske fodboldfans. De kunne se deres hold blive pryglet 3-1 af hjemmeholdet, og det var ikke alle FCK-fans, der kom lige heldigt videre efter kampen.

- Der var en FCK-fan, som fik en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Det blev han sur over og skubbede en betjent i brystet, hvorefter han stak af. Han blev fanget af en anden betjent og anholdt. Han fik en sigtelse for vold mod tjenestemand med oven i hatten, siger vagtchefen.

Det gjorde en af mandens kammerater så sur, at han også syntes han skulle blande sig i politforretningen - hvilket resulterede i endnu en sigtelse for vold mod tjenestemand.