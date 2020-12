Trafikken glider roligt på julens travleste rejsedag

Hvis man vil forsøge at undgå kø, lyder rådet fra Vejdirektoratet at vente med at køre til efter klokken 14.00. Derudover kan man holde sig orienteret om trafikken på sin tur i for eksempel radioen.

Derudover rådes man til at give sig god tid til sin tur og holde god afstand.

Kan man vente til søndag, er der endnu bedre udsigter til en tur uden trafikalt kaos.

- Vores prognose forudser, at den store pukkel kommer i dag (lørdag, red.). Det vil fase ud i løbet af søndag, hvor vi forventer normale forhold uden større problemer, siger Ruben Bay-Madsen.