Torsdag starter med regn og tordenbrag

Hvis du har slået øjnene op og fået benene ud af sengen, har du måske bemærket det allerede: Det regner over Østjylland her torsdag morgen, og regnen suppleres af torden og i ny og næ et lyn.

Ifølge DMI står vi over for en dag med kraftig regn og lokale skybrud med mere end 15 millimeter regn på 30 minutter, fordi en front er på vej ind over landet. De seneste prognoser indikerer lige nu, at det meste af regnen vil falde i et bælte på tværs hen over landet.

Det tyder på, at regnen stopper ved 15-tiden.