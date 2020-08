Torden og skybrud rammer Danmark inden opklaring og stabil uge

Weekendvejret kommer til at blive en "rodebutik" bestående af først torden og byger med skybrudsrisiko - og senere opklaring.

Sådan lyder det fra vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Klaus Larsen tidligt fredag morgen.

Dermed fortsætter den seneste tids ustadige vejr en smule tid endnu. Men der er lys for enden af tunnelen, lover meteorologen.

- Hvis man er træt af regn, så har man noget at se frem til, siger han.

Først skal landet dog igennem et par regnfulde dage, som begynder fredag, hvor en front med regn og torden bevæger sig ind over landet fra syd.

Fredag og lørdag bliver våde med en masse regn - til gengæld ser det ud til, at det klarer op søndag. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Risiko for lokale skybrud

Den breder sig over Danmark i løbet af dagen, og DMI har sendt varslinger ud om risiko for lokale skybrud i hele landet, bortset fra Bornholm, samt en varsling om kraftig regn i den nordlige del af landet.

Kraftig regn betyder, at der kan komme over 24 millimeter regn i løbet af seks timer.

Ud på eftermiddagen og aftenen vil det klare op fra syd, men der vil fortsat være byger, og temperaturerne vil i løbet af dagen svinge sig op på mellem 15 og 19 grader.

Mere regn lørdag

Billedet fortsætter lørdag, som igen byder på byger.

- Det bliver en rodet affære, og der kan også komme torden. Men vi venter ikke helt så meget regn som fredag, og der bliver næppe tale om skybrud, siger Klaus Larsen.

Han tilføjer, at det de varmeste steder lørdag vil blive op til omkring 20 grader, og at det ud på aftenen ventes langsomt at klare op.

Opklaring søndag

Søndag bliver til gengæld ganske pæn, lover meteorologen.

Her vil der kun komme enkelte lokale byger, og temperaturerne vil blive mellem 17 og 21 grader.

Samtidig vil store dele af landet få solen at se, hvilket ifølge Klaus Larsen skulle lede op til en fin kommende uge.

Her ventes et højtryk at etablere sig over Skandinavien, hvilket skulle give mere stabilt og solrigt vejr, uden at temperaturerne dog bliver særligt høje.