Torben slog hul i hovedet: Klagerne vælter ind hos Flextrafik

Et hul i hovedet er slemt nok i sig selv, men Vibeke Frandsen frygter, at endnu en ulykke kan få fatale konsekvenser for hendes far.

- Min far har brækket nakken, og han må faktisk for alt i verden ikke slå hovedet. Så det værst tænkelige, der kunne ske, er jo, at han mister livet ved det her. Det er den ultimative frygt, jeg har, fortæller hun og understreger, at det er en frygt, der sætter sig i kroppen.