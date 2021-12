Toldstyrelsen beslaglægger rekordmeget ulovligt fyrværkeri

Det er i perioden 1. januar til 15. december 2021, at den enorme mængde ulovlige fyrværkeri er blevet opdaget.

I 2020 blev 604 kilo ulovligt fyrværkeri beslaglagt.

Styrelse: Tjek efter CE-mærket

Sikkerhedsstyrelsen har i november, måneden inden fyrværkerisalget i december, testet over 500 fyrværkeriartikler. Det viste sig, at der var fejl ved hver femte af de testede produkter. De skal derfor fjernes fra markedet.

Lene Nørskov Svensson, temaleder hos Sikkerhedsstyrken, fortæller, at det er set før, at sælgerne ikke ved, at det, de sælger, er ulovligt.

- Sælgerne har jo først og fremmest et ansvar for, at produktet er CE-mærket og mærket på dansk. Det er de forpligtet til, for det står i lovgivningen.

- Men i tilfælde af, at en fabrikant har fået tilbagetrukket et produkt og ikke giver beskeden videre, kan det ske, at sælgeren ikke ved, at det, han sælger, er ulovligt. Hvis sælgerne ved det, er det selvfølgelig dem, der overtræder reglerne.