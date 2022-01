Togtrafikken indstilles mellem Fredericia-Aalborg og Aarhus-Skjern

Sund og Bælt, der driver broen, oplyser i øjeblikket på sin hjemmeside, at der er risiko for, at Storebæltsbroen lukkes fra klokken 23 lørdag aften og frem til klokken 10 søndag formiddag.

Den aktuelle vindstyrke er dog allerede tæt på stormstyrke på broen. Derfor er der en risiko for, at den må lukke tidligere end forventet.