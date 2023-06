Togproblemer fortsætter efter arbejdsnedlæggelse

Der er her fra onsdag morgen fortsat omfattende forstyrrelser i afviklingen af togtrafikken.

- Togaflysninger og kortere tog på flere strækninger på grund af akut mangel på køreklare togsæt efter arbejdsnedlæggelsen i går på DSB's værksteder, skriver DR P4 Trafik København & Sjælland.



Det gælder især strækningerne Aarhus til København, Kalundborg via Holbæk til København, Nykøbing Falster via Næstved til København og Helsingør via Nivå til København.

Siden mandag har hele landet været ramt af togaflysninger og -forsinkelser som følge af en arbejdsnedlæggelse blandt klargøringspersonalet.

- Vi forventer aflysninger, nednormeringer og kortere tog på en del strækninger flere steder i landet i dag. Det skyldes overenskomststridige arbejdsnedlæggelser på DSB's værksteder, oplyste DSB tirsdag.

Ingen tidshorisont

Fællestillidsmand hos DSB Dan Kirchhoff har tidligere ifølge TV2 Øst forklaret, at medarbejderne mener, at der er lagt op til utilstrækkelige lønforhøjelser i lønforhandlinger.