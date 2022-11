Tog afsporet: Påvirker togtrafik hele formiddagen

Et tog holder stille på strækningen mellem Fredericia og Aarhus tirsdag morgen. Det betyder, at der bliver sat togbusser ind mellem Fredericia og Aarhus H, mens toget bliver fjernet, oplyser DSB på sin hjemmeside.

DSB's pressevagt oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at det skyldes et afsporet tog i nærheden af Horsens. Og selvom det lyder dramatisk, så drejer det sig om nogle aksler, som ikke er på sporet. Der er ingen tilskadekommende, oplyser pressevagten.

DSB oplyser, at man arbejder på at rette Rejseplanen til med togbusserne, og at man først forventer at kunne køre på strækningen igen omkring klokken 12. Det skyldes, at toget skal løftes tilbage på sporet igen, inden det kan komme videre. Det arbejder står Banedanmark for.

Haverikommissionen er rutinemæssigt underrettet og skal undersøge, hvad der er gået galt.