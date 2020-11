Toårige Anika er dødeligt syg: Behandlingen koster 15 millioner kroner, nu samler kolleger ind

Dybt inde i en trist situation, gik det op for Marijana Siljic, at hun måtte hjælpe og være der for sin kollega. Ivanka Manics situation var en øjenåbner for Marijana Siljic.

- Det gik op for mig, hvor lykkelig jeg var. Det var nemmere at komme igennem de svære ting med min søn, når jeg kunne se den styrke, Ivanka havde. Det viste mig, at vi bliver nødt til at være der for hinanden, siger Marijana Siljic.