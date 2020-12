To ud af tre testcentre er udsolgt før jul

I de fleste dele af landet er der lang ventetid for at få en coronatest i det offentlige testsystem.

På 23 ud af 35 testcentre, der har åbent hver dag, er det tidligst muligt at få en testtid om seks dage - altså selve juleaftensdag.

Der er mindst fem dages ventetid i alle landsdele undtagen Nordjylland og Lolland.

Det viser en opgørelse fra Testcenter Danmark, der driver testcentrene i de hvide telte rundt i landet.

Der er tale om de tider, som er beregnet til folk med lette symptomer - eller hvis man for eksempel vil tage en test, inden man besøger sin gamle farfar.

De lange testtider betyder, at regeringen er langt fra sin målsætning om, at 80 procent af befolkningen skal have adgang til en test inden for et døgn.

Flere regioner har meldt ud, at der er en del, som ikke møder op til test.

Opfordringen har været at afbestille sin tid, hvis man ikke har brug for den, så andre kan komme til.

Hvis man er nær kontakt til en smittet, er ventetiden kortere - mellem nul og fire dage.

Det samme gør sig gældende, hvis man har markante symptomer eller skal behandles på et sygehus.

Derimod er der ikke ventetider hos tre af de fire leverandører af lyntest, der har testcentre rundt omkring i landet.

Hos Falck, Carelink og Copenhagen Medical skal man bare møde op, og her kan der være kø nogle steder.

Hos SOS International er der krav om tidsbestilling, men der de fleste testcentre ledige tider fredag.

Ifølge Sundhedsstyrelsen bør man ikke tage en lyntest, hvis man har symptomer eller er nær kontakt til en smittet.

Det skyldes, at lyntest ikke er lige så pålidelige som de pcr-test, man bruger i det offentlige. Derfor kan være smittet, selv om man får et negativt svar.

Lyntest bør ifølge Sundhedsstyrelsen i første omgang fortrinsvis bruges af unge mellem 15 og 25 år. Det har styrelsen meldt ud fredag.

På sigt kan de også bruges på for eksempel slagterier eller til at screene ansatte og beboere på plejehjem.

