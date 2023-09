To ud af fem sygeplejersker vil gerne vende tilbage

Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd er gået sammen om at undersøge, hvad der skal til, for at få nogle af sygeplejerskerne til at vende tilbage til sundhedsvæsenet.

Undersøgelsen, som er gennemført af Danmarks Statistik, viser, at to ud af fem ”måske” eller ”bestemt” kunne forestille sig at vende tilbage til sundhedsvæsenet.

30 procent svarede ”måske” mens 7 procent svarede ”bestemt”.

Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

- Det er positivt, at mange sygeplejersker er villige til at vende tilbage til sundhedsvæsenet, hvis de rette vilkår er til stede.

- Nogle sygeplejersker har forladt deres job, og når stillingerne er svære at genbesætte, presser det arbejdsvilkårene for de sygeplejersker, der er tilbage. Derfor haster det også med at iværksætte løsninger, så vi kan få standset afgangen, siger Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd.

Arbejdsforhold og løn er vigtigt

Undersøgelsen viser, at sygeplejerskerne kan lide deres fag og deres uddannelse, og at de forlader sundhedsvæsenet på grund af lønnen og arbejdsforholdene.

Der er tre forhold, som har "afgørende" eller "stor" betydning for, om sygeplejerskerne vil vende tilbage til sundhedsvæsenet.

79 procent peger på en mere rimelig arbejdsmængde i forhold til arbejdstiden. 74 procent peger på bedre mulighed for at kontrollere arbejdstiden, og 70 procent peger på en højere løn.

For stor arbejdsmængde

I undersøgelsen svarer 55 procent af sygeplejerskerne, der har forladt sundhedsvæsenet, at lønnen i forhold til arbejdsmængden var af stor betydning for deres beslutning om at forlade deres seneste ansættelse om sygeplejerske.

Flere end 7 ud af 10 sygeplejersker oplever, at lønnen steg ”meget” (42 procent) eller ”noget” (30 procent), da de skiftede arbejde.

Samtidig svarer 82 procent, at den ugentlige arbejdstid ikke var årsagen til, at de stoppede. Til gengæld havde arbejdstidspunkterne stor betydning for beslutningen hos 2 ud af 5.