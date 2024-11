To østjyder med i kapløbet om fornem pris

En 36-årig mand er omkommet i en ulykke i Australien, hvor han arbejdede for en underentreprenør til vindmøllevirksomheden Vestas, der har hovedsæde i Aarhus.

Det skriver The Guardian.

Manden arbejdede som installationstekniker i en vindmøllepark i Rokewood, som ligger godt 130 kilometer vest for Melbourne. Af uvisse årsager endte han under én af de store vinger fra en mølle, der var under opbygning. Billeder fra stedet viser vingen ligge ødelagt på jorden ved siden af nogle stilladser.

Til The Guardian siger den danske landechef for Australien og New Zealand, Danny Nielsen, at arbejdet midlertidigt er indstillet, mens sikkerhedsforholdene bliver undersøgt.

Den dræbte var fra lokalområdet omkring Rokewood.