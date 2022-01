To østjyder hædret som årets fodboldspillere

Ud over Kjær og Bruun var Joakim Mæhle, Pierre-Emile Højbjerg, Pernille Harder og Rikke Sevecke nomineret til priserne.



Får pris for anden gang

Det er anden gang, at Simon Kjær, der er født og opvokset i Lund ved Horsens, får prisen. Det skete også i 2009. Men det er ikke første gang, at landsholdsanføreren bliver hyldet for, hvad han bedrev i 2021.

Her stod han som bekendt blandt andet i spidsen for det danske landshold, da det spillede sig frem til EM-semifinalen.

For nylig var Kjær, som til daglig spiller i AC Milan, nomineret til Ballon d'Or, prisen der gives til verdens bedste fodboldspiller. Desuden har Kjær og de andre, der var med til at redde Christian Eriksens liv efter hans hjertestop i Parken i sommer, modtaget priser for deres ageren.

32-årige Simon Kjær har 119 landskampsoptrædener på cv'et. Det gør ham til én ud af i alt ti, som har spillet mere end 100 landskampe for Danmark.

Indtager plads efter storfavorit

Signe Bruun fra Randers, der er tidligere spiller i Skovbakken, modtager prisen for første gang. Den 23-årige randrusianer huserer til daglig i angrebet for franske Lyon og det danske landshold. Især for sidstnævnte udmærkede hun sig i 2021.