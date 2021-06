To gange om ugen ryger Michael på akutafdelingen: Føler sig afvist af systemet

I følge en opgørelse foretaget af Patientforeningen, der er grundlagt af tilhængere af de danske privathospitaler, så blev hele 15.354 henvisninger fra de praktiserende læger afvist af sygehusene i Region Midtjylland i de første tre kvartaler af 2020.

Hos Ulykkespatientforeningen, der er en specialforening under Danske Patienter, har 21 procent af medlemmerne oplevet at blive afvist.

10 gange billigere løsning

Det samme billede tegnes af Svend Kier. Han er praktiserende læge i Randers og praksiskoordinator i Region Midtjylland og har mange eksempler på, at patienter ikke passer ind i det specifikke nøglehul, det kræves ved hospitalerne.

- Så får de at vide, de ikke kan blive undersøgt på den enkelte afdeling, og de får også et brev om, at de er blevet afvist. Det er ment i bedste mening, men patienten føler også, at man ikke vil tage sig af problemerne, siger han.

Han mener, at man i højere grad skal forsøge at løse problemer ved at mødes og finde en løsning, så man ”ikke bare forsøger at overholde normer, rammer og retningslinjer”.

Michael Nue Møller er da også overbevist om, at det ville være en gevinst for alle, hvis han ikke skulle ind og ud af akutafdelingen flere gange om ugen.

- Det havde været 10 gange billigere, hvis de havde sendt mig på en afdeling, hvor man for eksempel bliver undersøgt i en uge og finder problemet, siger han.