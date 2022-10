Tjener 240.000 kroner sort om året på skoleopgaver

Rezzan Basaran tror da heller ikke, at et forbud løser problemet, for så længe karakterpresset for at komme ind på eftertragtede uddannelser er stort, vil der stadig være nogle, der falder i, mener han.

- Det kan måske hjælpe nogle, men roden til problemet er jo ikke fjernet. Du fjerner bare deres løsning, du fjerner ikke deres problemer. De vil stadig have frustrationer og desperation indeni.

- De kan ikke finde andre løsninger end at betale andre for at gøre de her ting, og jeg tror ikke, det ændrer sig, bare fordi det bliver ulovligt, siger Rezzan Basaran.

TV2 ØSTJYLLAND har spurgt samtlige ungdomsuddannelser på tværs af vores kommuner, men ingen giver udtryk for, at de ofte ser sager med andre forfattere på opgaver.

