Tis ikke i åen efter julefrokosten

I år bliver der igen rettet fokus mod problematikken. Og det er i særdeleshed en vigtighed, at passe på hinanden og sørge for at følge venner og familie hjem fra en festlig tur i byen, mener Bünyamin Simsek, der er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

- Alt for mange gange de seneste år er folk kommet for tæt på vandet i havnen. Så det er en klar opfordring til, at man passer på hinanden og følges ad hjem, når festen slutter, siger han.