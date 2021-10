Tip fra seere og læsere: Her oplever vi også suspekt adfærd

Hvad skal folk gøre, hvis de oplever suspekt adfærd eller noget, der minder om narkohandel i deres nærmiljø?

- Så skal de kontakte politiet. Vi arbejder jo ud fra de oplysninger, vi får ind, så vi har brug for et tæt samarbejde med borgerne og at have en masse information, som gør, at vi kan koordinere vores indsatser, der hvor vi kan se, at der er nogle udfordringer eller problemer med eksempelvis suspekt adfærd, siger Rene Raffo.