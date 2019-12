Tinka-nissehuer sælges på det sorte marked – kan koste op til 500 kroner

Julekalenderen "Tinka og kongespillet" på TV2 er blevet en gedigen seersucces, men successen har også en uventet bagside.

Som en del af markedsføringen af julekalenderen kan børn og barnlige sjæle samle "Tinka-kort", der skal sættes i en særlig samlebog, og specielt ét af Tinkakortene er blevet voldsomt populære.

Læs også Kendt turistattraktion har millionunderskud: – Vi har aldrig oplevet noget lignende

Der er tale om det Tinka-kort, der kan byttes til en Tinka-nissehue. I et samarbejde med Ford er 50.000 nissehuer blevet uddelt gratis, men nu er huerne revet væk, fordi de er så populære.

Det er disse kort, man kan samle på.

Det har sat gang i salget af de gratis huer på Den Blå Avis og diverse Facebook-grupper. I byer som Randers og Aarhus kan de købes op til en pris på 500 kroner.

TV2 ØSTJYLLAND har i dag, onsdag, kontaktet flere af dem, som har huerne til salg, men ingen af dem har haft lyst til at fortælle, hvorfor de tager penge for en hue, som ellers er helt gratis. Ford, som udel

Med nissehue-kortet kan man få sig en nissehue, som er magen til Tinkas hue.

”Det er tosset”

På gågaden i Aarhus vækker salg af de gratis huer harme.

- Det er jo tosset, og så er der nogen, der siger, at de ikke er curlingmødre, men de vil alligevel give deres barn sådan en hue til 500 kroner. Det synes jeg, er åndsvagt, siger Karin Juel Jensen fra Aarhus, som TV2 ØSTJYLLAND i dag møder på strøget i Aarhus.

Læs også Ny by vil have ændret sit navn

TV2 ØSTJYLLAND møder også Camilla fra Thorning:

- Det er selvfølgelig op til folk selv, men jeg kunne ikke selv finde på det. Det er en hue, man har fået gratis, og så synes jeg ikke, man skal sælge den for 500 kroner, siger Camilla Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

02:22 VIDEO: TV2 ØSTJYLLAND talte i dag med folk på gaden om Tinka-huens popularitet. Luk video

Denne holdning deler hun med Emmelie Kjær Skavenborg, som TV2 ØSTJYLLAND også taler med onsdag på strøget i Aarhus.

- Det går jo imod princippet i, at man kan vinde den. Så er der jo ikke noget ved at have den. Så handler det jo ikke om held, men bare om, hvem der har flest penge, siger Emmelie Kjær Skavenborg, som kommer fra Skanderborg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Lav din egen Tinka-nissehue

Hvis du eller dine børn vil ligne nissepigen, Tinka, men hverken har været så heldig at få det magiske Tinka-kort, og heller ikke vil støtte det sorte marked og give op til 500 kroner for en hue, så kan man ty til andre metoder.

På en ganske nem måde kan man nemlig lave sin helt egen unikke Tinka-nissehue.

Ifølge Bianca Thomasen, der er salgsassistent i Hoffmann Hobby i Aarhus, kan man på en simpel måde lave sin helt egen Tinka-hue.

Det koster under 20 kroner at lave sin egen Tinkahue, og hvis man gør sig umage, kan den komme til at ligne den rigtige Tinka-hue ret meget, siger Bianca Thomasen, der er salgsassistent i Hoffmann Hobby i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

For at lave sin helt egen Tinka-Hue skal man blot bruge noget rødt stof og en klipsemaskine.

Læs også Norans søger en familie, han kan bo hos – vil helt tæt på den danske kultur