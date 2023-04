Tinie købte jord og fik et chok: - Det var et plastikhelvede

Tinie Jensen skulle gøre sin have forårsklar. En tjans hun med glæde har taget mange gange før. - Jeg havde købt to plantesække med jord og skulle fylde mine blomsterkrukker med jorden fra plantesækkene. Normalt bruger jeg plantesækkene til at gro tomater, hvor jeg bare skærer et kryds i sækken med en hobbykniv og sætter planterne i. Men her væltede jeg jorden ud og ned i krukkerne, og der opdagede jeg plastikken, siger Tinie Jensen.

Det var en plantesæk som denne, som Tinie Jensen fandt plastikrester i. Foto: Privatfoto

Efter Tinie Jensen havde fundet plastik i den første plantesæk, ville hun undersøge den anden, hun havde købt, og væltede jorden ud på et havebord. - Det var et stort plastikhelvede. Jeg tænkte, at det var virkelig ulækkert. Jeg er mildest talt rystet over det. Det er noget, der aldrig kommer ud af vores natur, ligesom cigaretskod. Jeg begyndte at pille plastikken ud af jorden, og det kunne jeg så fortsætte med den næste halve time, siger Tinie Jensen.

Tinie Jensen var chokeret over fundet i sin plantesække. Foto: Privatfoto

Jem & Fix beklager Tinie Jensen har købt sine plantesække i Jem & Fix, hvor hun har købt dem i årevis. - Vi er selvfølgelig trætte af, at der er blevet fundet fremmedlegemer i jorden. Det man skal være opmærksom på, er, at plantesække indeholder en blanding af grønt kompost og tørv, så hvis nogen smider plastik i naturen, så er der en risiko for, at der kan findes plastik i plantesækkene, siger Peter Nyboe, Salg og Indkøbschef ved Jem & Fix. Men er det ikke modsættende at der er plastik i et naturprodukt? - Det bør ikke findes, for jorden bliver siet inden det kommer ud til forbrugerne, men fordi der ligger plastik i naturen, så kan det desværre forekomme, siger Peter Nyboe

Jem & Fix opfordrer til at man henvender sig til deres kundeservice, hvis man oplever plastik i plantesække. Foto: Torben Klint/Ritzau Scanpix