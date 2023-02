Tina fik nyt hjerte - snart står hendes søn også i kø

Organdonation er et vigtigt emne i Tina Bach Christensens hjem i Risskov i Aarhus. Hun har på egen krop mærket, hvor afgørende det kan være, når et andet menneske giver samtykke til at give en del af sin krop væk. I 2021 modtog hun et nyt hjerte, fordi hendes eget var gået i stå syv gange. Hun lider af den medfødte sygdom hypertrofisk kardiomyopati - eller sagt med andre ord: en forstørret hjertemuskel. Sygdommen er arvelig, og i dag ved Tina Bach Christensen, at hun ikke er den eneste med den alvorlige hjertesygdom. Hendes to tvillingesønner på 23 år har begge sygdommen. Den ene har fået et nyt hjerte, den anden er stadig i udredning. - Det er hårdt at vide, at de skal gå igennem det samme som mig, siger Tina Bach Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.



quote Det er ikke overstået efter operationen Tina Bach Christensen, hjertepatient

Tina Bach Christensen har det i dag godt på trods af sygdommen og den hårde operation. Foto: Privatfoto

Sønnen, der nu er i udredning, har på kort tid fået en markant forstørret hjertemuskel, og meget tyder ifølge 44-årige Tina Bach Christensen på, at han skal igennem samme forløb som hende og tvillingebroren. - Han er bange. Der er så meget usikkerhed forbundet med sygdommen, og han har set, hvor hård tiden inden en organtransplantation er, og hvor hård tiden er efter. Det er ikke bare en operation, siger Tina Bach Christensen.

quote Det var forfærdeligt at være i som mor Tina Bach Christensen, hjertepatient

Hun er taknemmelig for, at hun og hendes ene søn har fået et nyt hjerte, men samtidig har operationen også været hård - både for hende og sønnen. - Det er ikke overstået efter operationen. Det er hårdt, og kroppen reagerer. Mentalt sker der også meget, fordi man skal vænne sig til et helt nyt liv, siger Tina Bach Christensen, der har savnet mere støtte efter operationen. En svær tid I cirka ni måneder har Tina Bach Christensen været indlagt af flere omgange efter operationen i november 2021. Blandt andet på grund af en voldsom afstødning af hjertet og andre følgesygdomme efter transplantationen.

Tina Bach Christensen efter sidste tjek den 26. januar, hvor alt var godt. Foto: Privatfoto

Samtidig blev sønnen, der i dag har fået et nyt hjerte, alvorligt syg. - Det var forfærdeligt at være i som mor. Jeg ville gerne være der for dem begge, men kunne ikke, fordi jeg selv være livstruende syg. Jeg fik enormt meget dødsangst, for hvad nu hvis jeg ikke var der, siger Tina Bach Christensen.

Ventelisterne til hjertetransplantation steg i 2022, men er generelt faldet siden 2014. Foto: Kilde: Dansk Center for Organdonation

Hun stod selv i kø til et nyt hjerte i et år, og hendes søn ventede i ni måneder. Ifølge Tina Bach Christensen havde de måske ikke behøvet at vente helt så længe, hvis flere danskere, havde taget stilling til organdonation. - Jeg synes, det skal være et aktivt fravalg, og jeg synes, det ville give mening, hvis alle blev tilmeldt organdonation ved fødslen, siger Tina Bach Christensen, der har taget stilling og er organdonorer.