Tina fik ét år tilbage at leve i: Nu venter hendes søn også på et nyt hjerte

Store konsekvenser

Hjertesygdommen fik han erklæret, da han var bare 14 år gammel, hvor han fik en pacemaker. Men inden for det seneste år er sygdommen blevet forværret.



- Det har konsekvenser for min hverdag, hvor jeg har symptomer som åndenød, ondt i brystet, og så bliver jeg hurtigt træt, siger Daniel Baddour fra Randers.



Daniel Baddours sygdom og symptomerne har ændret hans liv.

- Jeg var nødt til at stoppe som salgsleder på min nuværende arbejdsplads, og gå ned på 10 timer om ugen, fordi jeg kan ikke holde til at arbejde så meget, siger han.

Sygdommens begrænsninger har gjort, at han ikke længere kan spille fodbold, tage en løbetur og må holde øje med, hvor mange skridt han går. Og så har han måtte lægge sin drøm om at blive politibetjent på hylden.

- Det har været meget hårdt, for jeg har været vant til at kunne gøre alle de her ting. Det er hårdt, når man sidder det meste af tiden herhjemme. Det har været en omvæltning for mig, siger han.

Daniel Baddour understreger dog, at han ikke lader sig slå ud af det og har masser af mod på livet.



Afsnit om familie

Daniel Baddour bor til dagligt sammen med sin kone og deres søn. De har været en stor årsag til at han kæmper videre.

- Jeg prøver at bruge tiden fornuftigt og blive klogere på mig selv, være der for min familie og fortælle at jeg elsker dem, for der er en sandsynlighed, for at jeg ikke er der. Det betyder meget for mig, at de ved jeg elsker dem, uanset hvad der sker.

Tanken om ikke at se sin søn vokse op, er en stor frygt for Daniel Baddour.

- Jeg er bange for ikke at være en del af det. Jeg vil gerne vokse op sammen med og være der i hele hans unge liv og se ham blive voksen og få børnebørn en dag og sørge for, han bliver den bedste udgave af sig selv.