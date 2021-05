Timelange test-køer fra morgenstunden

Er man endnu ikke blevet vaccineret, og skal man have styr på sit coronapas forud for weekenden, må man væbne sig med tålmodighed.

Torsdagens lange køer ved teststederne fortsætter flere steder fredag morgen. Ved Vejlby-Risskov-hallen, der åbnede klokken 06:00, er der lige nu et times ventetid. Det samme er der ved Filmbyen i Aarhus C.

Det skriver Falck selv i deres skema, hvor man løbende kan følge med i ventetiderne.

Det er dog ikke kun i Aarhus, man skal finde sit varme tøj og tålmodighed frem, hvis man skal testes. Ved testcentret i Horsens City, Ove Jensens Allé 19 C, skal man vente i en halv time, og ved Arena Randers er ventetiden på et kvarter.

Genåbningen har sat ekstra pres på teststederne, og Falck meddeler, at der bedring på vej i forhold til ventetiderne.

- Vi kommer til at åbne flere teststeder. Vi kommer til at udvide de eksisterende - både i forhold til antal spor pr. teststed og i forhold til åbningstid, og desuden åbner vi et uddannelsessted, så alle podere kommer hurtigt og rigtigt igennem deres oplæring, fortalte Dennis Abildgaard Jørgensen, der er regionsdirektør hos Falck til TV2 ØSTJYLLAND i går.